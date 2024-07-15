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Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров

МЧС РФ сообщает, что тушение усложнено жарой и порывистым ветром.
Мария Зайцева 2024-07-15 19:35:18
© Фото: mchs_official Telegram

В поселке городского типа Коктебель в Республике Крым загорелась сухая растительность, пожар распространился на площади 30 гектаров. Об этом сообщает МЧС России.

О возгорании стало известно в понедельник в 14:19 по местному и московскому времени, спустя пять часов площадь увеличилась с 20 до 30 га.

Сообщается, что авиация ведомства сбросила уже 265 кубометров воды. Для тушения пожара привлечено 278 специалистов и 28 единиц техники, наращивание сил и средств продолжается. В число используемой техники входит вертолет Ми-8 МЧС России.

В МЧС отметили, что тушение возгорания осложнено жаркой погодой и порывистым ветром.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #республика крым #Возгорание #коктебель
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