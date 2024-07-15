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ВС РФ перехватили 22 беспилотника ВСУ в небе над Россией

Из них 15 уничтожены над Брянской областью, шесть - над Республикой Крым и один в районе Липецкой области.
2024-07-15 07:50:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские веоннослужащие уничтожили 22 украинских беспилотника в небе над территориями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что боевики предприняли очередную попытку совершить теракт с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА из которых - 15 над территорией Брянской области, шесть - над территорией Республики Крым и один - над Липецкой областью», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о шести сбитых БПЛА в регионе.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории Российской Федерации. Так, 14 июля, в Белгородчине сработали дежурные средства ПВО, в результате уничтожен украинский беспилотник.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #республика крым #Брянская область #МО РФ #Беспилотники ВСУ
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