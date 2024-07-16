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Эксперт Макушин связал ужесточение мобилизации на Украине с выборами в США

По словам собеседника «Звезды», Зеленский пытается спасти свое положение, учитывая тупиковое положение для ВСУ. А любые успехи на фронте должны дать преимущество Байдену в предвыборной гонке.
Глеб Владовский 2024-07-16 13:03:55
© Фото: Presidential Office of Ukraine ThePresidentialOfficeUkraine Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Ужесточение мобилизации на Украине связано с риском для Киева потерять поддержку со стороны США в связи с проводящейся там предвыборной гонкой. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

По его словам, в случае, если соперник нынешнего американского лидера Джо Байдена Дональд Трамп займет должность президента США, он заставит Владимира Зеленского рассказать обо всех коррупционных связях. А это в свою очередь чревато тем, что украинского лидера могут «отдать на расправу народу».

«И единственный шанс для Зеленского спастись - это набрать новую порцию пушечного мяса любого возраста... и погнать украинцев, да и Украину в целом... на позиции российских войск. Ему нужно дать Байдену новый козырь в избирательной гонке», - пояснил эксперт.

Он также добавил, что для создания таковых козырей необходимы успехи на фронте, чтобы у Байдена было преимущество. При этом Зеленский, как отмечает историк, своими действиями загнал себя в политическую ловушку.

«Он загнал себя в политический цугцванг. Любой его ход усугубляет его ситуацию», - добавил Макушин.

Также он отметил, что для стран Запада Украина - это допустимая потеря в борьбе с Россией и что самим украинцам следует серьезно задуматься.

Ранее эксперт выразил мнение, что, несмотря на попытки активистов на Украине захватить здание Верховной рады, почвы для Майдана нет. 

#Украина #Дональд Трамп #Джо Байден #наш эксклюзив #мобилизация #президентские выборы в сша
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