МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт РВИО Макушин заявил, что на Украине нет почвы для майдана

Военный историк считает, что СБУ будет пытаться жесткими и неадекватными методами доказать свою необходимость.
Игнат Далакян 2024-07-01 21:50:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин в беседе со «Звездой» рассказал, что попытка активистов на Украине захватить здание Верховной рады не является майданом.

«Это вне всякого сомнения никаким майданом не является. Потому что почвы для майдана нет. Все что можно было сделать - это просто бежать. На большее украинский народ не способен», - рассказал эксперт.

По словам военного историка, украинский народ не пытается организоваться. Он добавил, что подобные провокации на Украине будут появляться все чаще и чаще.

«СБУ будет пытаться любым путем, используя любые жесткие неадекватные методы доказать свою необходимость», - отметил Макушин.

Ранее на Украине задержали активистов, которые хотели захватить Верховную раду. При обыске у задержанных обнаружили оружие и боеприпасы.

#в стране и мире #Украина #Майдан #Верховная рада #СБУ #захват власти #попытка захвата
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 