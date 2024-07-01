Эксперт РВИО Макушин заявил, что на Украине нет почвы для майдана

Эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин в беседе со «Звездой» рассказал, что попытка активистов на Украине захватить здание Верховной рады не является майданом.

«Это вне всякого сомнения никаким майданом не является. Потому что почвы для майдана нет. Все что можно было сделать - это просто бежать. На большее украинский народ не способен», - рассказал эксперт.

По словам военного историка, украинский народ не пытается организоваться. Он добавил, что подобные провокации на Украине будут появляться все чаще и чаще.

«СБУ будет пытаться любым путем, используя любые жесткие неадекватные методы доказать свою необходимость», - отметил Макушин.

Ранее на Украине задержали активистов, которые хотели захватить Верховную раду. При обыске у задержанных обнаружили оружие и боеприпасы.