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В Иордании нашли библейский алфавит, созданный 3 000 лет назад

На Ближнем Востоке в долине реки Иордан нашли «потерянный» алфавит, созданный библейской цивилизацией 3 000 лет назад.
Марина Крижановская 2024-07-16 05:53:07
© Фото: Marcus Brandt dpa Globallookpress

Археологи нашли древний алфавит, созданный порядка 3 000 лет назад. Его относят к цивилизации периода развития библейских событий.

По информации Daily Mail, на протяжении последних 60 лет - с 1964 года - археологи обнаружили 15 различных табличек, на которых вырезаны изображения. Артефакты нашли на месте древнего поселения в Иордании.

«Благодаря новому анализу археологи обнаружили, что они, вероятно, изготовлены хананеями - коренной группой, проживавшей на Ближнем Востоке до второй половины XIII века до нашей эры», - указало британское СМИ со ссылкой на публикацию в Американском обществе зарубежных исследований.

Отмечается, что древний алфавит написан слева направо и содержит 29 уникальных символов - точек, вертикальных полос и других абстрактных рисунков. Ученые предполагают, что обнаруженные надписи - это короткие «культовые пословицы», связанные с религиозным храмом, где их и нашли.

Само здание сожжено и разрушено тысячи лет назад, оно располагалось в древнем поселении Дейр-Алла, в центре долины реки Иордан. Она простирается вдоль одноименной реки до Мертвого моря, начинаясь от Галилейского моря на территории Израиля.

Также указано, что найденная на табличках письменность имеет сходство с протосинайским письмом - системой письма среднего бронзового века, которая, возможно, может быть предком этого алфавита.

В 2022 году рассказывалось о расшифрованном в Израиле древнем заклинании хананеев. На обнаруженном гребне из слоновой кости есть надпись - прямое свидетельство использования хананеями алфавита в повседневной деятельности около 3700 лет назад.

#в стране и мире #Ближний Восток #древняя цивилизация #Библия #Раскопки #археологи #Иордания #алфавит
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