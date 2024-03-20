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В Мьянме сообщили о планах начать прием карт «Мир» в ближайшее время

Платежная система «Мир» должна была заработать на территории Мьянмы еще в феврале, но из-за технических сложностей дату запуска пришлось отложить.
Ян Брацкий 2024-03-20 00:47:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Правительство Мьянмы намерено начать принимать карты российской платежной системы «Мир». Это произойдет в ближайшее время, сообщил представитель министерства отелей и туризма Ко Кхант.

«Изначально мы планировали запустить систему в феврале, но произошли некоторые технические сложности, из-за которых пришлось немного отложить дату запуска. Мы считаем, что карты начнут работать в ближайшее время», - отметил Ко Кхант в интервью РИА Новости.

По его словам, правительство Мьянмы добивается увеличения числа туристов из России. О решении Мьянмы начать прием карт «Мир» министр инвестиций и внешнеэкономических связей Кан Зо объявил на полях II Российско-Мьянманского бизнес-форума в минувшем январе.

Ранее стало известно о решении властей США ввести санкции против национальной платежной системы пластиковых карт. По мнению Вашингтона, распространение подобных карт позволяет Москве уклоняться от санкций.

#Мьянма #туризм #банк #платежи #карта Мир
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