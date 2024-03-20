В Мьянме сообщили о планах начать прием карт «Мир» в ближайшее время

Правительство Мьянмы намерено начать принимать карты российской платежной системы «Мир». Это произойдет в ближайшее время, сообщил представитель министерства отелей и туризма Ко Кхант.

«Изначально мы планировали запустить систему в феврале, но произошли некоторые технические сложности, из-за которых пришлось немного отложить дату запуска. Мы считаем, что карты начнут работать в ближайшее время», - отметил Ко Кхант в интервью РИА Новости.

По его словам, правительство Мьянмы добивается увеличения числа туристов из России. О решении Мьянмы начать прием карт «Мир» министр инвестиций и внешнеэкономических связей Кан Зо объявил на полях II Российско-Мьянманского бизнес-форума в минувшем январе.

Ранее стало известно о решении властей США ввести санкции против национальной платежной системы пластиковых карт. По мнению Вашингтона, распространение подобных карт позволяет Москве уклоняться от санкций.