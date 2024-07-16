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Глава Ростовской области сообщил о девяти сбитых беспилотниках ВСУ

Губернатор Ростовской области сообщил о ночных атаках ВСУ на регион, в результате сбиты девять беспилотных летательных объектов.
Дарина Криц 2024-07-16 04:42:10
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили четыре вражеских беспилотника, инцидент произошел на севере Ростовской области.

Военнослужащие ВС РФ продолжают следить за небом и отражать воздушные атаки. О произошедшем написал губернатор Василий Голубев.

«На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку», - написал он в Telegram-канале.

Немного позже Голубев добавил, что в общей сложности за ночь подразделения ПВО ликвидировали девять украинских беспилотников. Подтверждается, что пострадавших нет. Также выясняются последствия ночных атак на регион.

Днем 15 июля два жителя Белгородской области получили травмы при атаке дронов ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что это произошло в поселках Октябрьском и Политотдельском.

В момент нападения двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго - баротравма.

#в стране и мире #Ростовская область #ВСУ #Василий Голубев #силы пво #сбили БПЛА
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