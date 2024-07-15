В Белгородской области два чловека получили травмы от атак дронов ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма», - говорится в заявлении.

Губернатор также отметил, что атака произошла сразу по двум населенным пунктам. В поселке Политотдельский боевики рядом с социальным объектом сбросили два взрывных устройства без детонации. Информации о пострадавших в этом населенном пункте нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате 22 украинских БПЛА, 15 из которых сбиты над Липецкой областью.