Артиллеристы Северного флота поразили опорные пункты ВСУ из «Урагана»

Артиллеристы-реактивщики морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов из РСЗО «Ураган». Минобороны РФ показало их боевую работу.

На видео расчет «Урагана» оперативно выдвигается из укрытия на огневую позицию, разворачивает реактивную систему и прицеливается. Затем бойцы производят залп. Наблюдение и корректировку огня ведут расчеты разведывательных БПЛА. Результатом боевой работы расчета становится уничтожение опорников противника на правом берегу Днепра.

Наши артиллеристы работают днем и ночью, уничтожая из РСЗО «Ураган» бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов и укрепленные позиции ВСУ.

Ранее снайпер Дербент рассказал, как три дня выслеживал противника перед тем, как уничтожить его одним точным выстрелом. Он стрелял с расстояния 700 метров из окна второго этажа полуразрушенного дома и сразу попал в цель.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.