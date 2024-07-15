Снайперы показали уничтожение пулеметчика ВСУ с расстояния 700 метров

Снайперы подразделения «Черные Барсы» группировки войск «Центр» показали свою боевую работу на Авдеевском направлении. На опубликованных кадрах - уничтожение пулеметчика ВСУ командиром взвода снайперов с позывным Дербент.

Боец следил за целью трое суток - ждал подходящего момента. Стрелял он из окна второго этажа полуразрушенного дома. Он рассказал, как проходила охота на вражеского пулеметчика.

«Тепловизор включил, смотрю, стреляют. Сначала они за подбитым танком прятались. И вот он стрелять начал в нашу сторону, и все, я по стрельбе уже сразу, с первого выстрела», - поделился Дербент.

Цель он поразил точным выстрелом на расстоянии около 700 метров. На опубликованные кадры попала фигура боевика, который то появляется, то скрывается в окопе.

Ранее российские саперы показали работу машины разминирования БМР-3МА «Вепрь». Трал без труда справляется даже с мощными противотанковыми минами, а осколки противопехотных мин не причиняют ему вообще никакого вреда.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.