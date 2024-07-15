МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры уничтожения САУ британского производства AS-90

Самоходная артиллерийская установка врага уничтожена военнослужащими группировки войск «Юг» в районе населенного пункта Ильинка.
2024-07-15 15:54:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением самоходной артиллерийской установки AS-90. 

Использующуюся киевским режимом самоходку произвели на территории Великобритании и поставили врагу. 

Уточняется, что украинская САУ британского производства стала добычей военнослужащих ВС РФ из состава группировки войск «Юг».

Кроме этого, российское оборонное ведомство сообщило, что вражеское самоходное артиллерийское оружие удалось ликвидировать в районе населенного пункта Ильинка в зоне специальной военной операции.

Ранее МО РФ показало уничтожение пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #САУ #уничтожение #Ильинка #группировка юг #AS90
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 