Минобороны России опубликовало видео с уничтожением самоходной артиллерийской установки AS-90.

Использующуюся киевским режимом самоходку произвели на территории Великобритании и поставили врагу.

Уточняется, что украинская САУ британского производства стала добычей военнослужащих ВС РФ из состава группировки войск «Юг».

Кроме этого, российское оборонное ведомство сообщило, что вражеское самоходное артиллерийское оружие удалось ликвидировать в районе населенного пункта Ильинка в зоне специальной военной операции.

Ранее МО РФ показало уничтожение пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.