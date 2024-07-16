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В Геленджике начали постепенно давать свет после сбоя на Ростовской АЭС

После сбоя на Ростовской АЭС в Геленджике начали постепенно давать электроэнергию.
Дарина Криц 2024-07-16 23:40:33
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press

На юге Краснодарского края в Геленджике начали поэтапное возобновление подачи электроэнергии после произошедших отключений на Ростовской атомной электростанции. Причиной тому стал сбой на АЭС.

Как сообщили в компании «Геленджикэлектросеть», они получают разрешение на постепенное включение.

«Получаем разрешение на постепенное включение электросетевых объектов. Начинаем поэтапное возобновление подачи электрической энергии», - заявили в организации.

Прежде сообщалось, что Геленджик и близлежащие населенные пункты вошли в список, где ввели режим ограничения подачи электрической энергии из-за сбоя на Ростовской АЭС.

Прежде сообщалось, что в Краснодарском крае полностью потушили пожар в хуторе Дюрсо. К тушению привлекли самолет Ил-76, два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами.

#в стране и мире #Ростовская область #электроэнергия #Геленджик #ростовская аэс #подача электроэнергии
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