Пожар в хуторе Дюрсо в Краснодарском крае полностью потушили

Пожар в хуторе Дюрсо в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар начался 14 июля днем: загорелся лесной массив и трава, оттуда огонь перешел на территорию одной базы отдыха. Затем он проник на три туристические базы: «Романтик», «Моряк» и «Строитель».
Всего администрация эвакуировала 296 человек, включая 64 детей.
Для тушения были привлечены самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами.
Пожар был локализован во вторник в 16:33 по московскому времени и полностью потушен к 18:44.
По данным ведомства, от огня пострадали 68 построек. На месте происшествия работали 320 специалистов и 84 единицы техники.
Ранее появились кадры последствий пожара на территории базы отдыха «Романтик» под Новороссийском.
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