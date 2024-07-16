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Пожар в хуторе Дюрсо в Краснодарском крае полностью потушили

Пожар начался в воскресенье днем.
Мария Зайцева 2024-07-16 19:16:41
© Фото: mchs_kuban Telegram

Пожар в хуторе Дюрсо в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар начался 14 июля днем: загорелся лесной массив и трава, оттуда огонь перешел на территорию одной базы отдыха. Затем он проник на три туристические базы: «Романтик», «Моряк» и «Строитель».

Всего администрация эвакуировала 296 человек, включая 64 детей.

Для тушения были привлечены самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами.

Пожар был локализован во вторник в 16:33 по московскому времени и полностью потушен к 18:44.

По данным ведомства, от огня пострадали 68 построек. На месте происшествия работали 320 специалистов и 84 единицы техники.

Ранее появились кадры последствий пожара на территории базы отдыха «Романтик» под Новороссийском.

#в стране и мире #пожар #Краснодарский край #МЧС России #тушение огня #хутор Дюрсо
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