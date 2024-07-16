В США выразили мнение, что странам Запада следовало прислушиваться к заявлениям России и учитывать ее так называемые «красные линии» в отношении соседа Украины.

Об этом в комментарии ТАСС рассказал делегат Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам. В эти дни он участвует в национальном съезде в городе Милуоки.

«Эта война не должна была начаться. Я думаю, что Западу следовало бы лучше прислушиваться к российской "красной линии". У каждой страны есть "красные линии"», - рассказал собеседник агентства.

Хоссейн Хоррам добавил, что такие «красные линии» не стоит пересекать. Кроме того, он поделился соображениями, что кандидату в американские президенты Дональду Трампу под силу завершить конфликт на Украине. Делегат-республиканец отметил, что настало время «положить конец войне» между Украиной и Россией.

Как сообщалось 14 июля, в Кремле увидели решимость НАТО «оставаться врагом» России, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время Россия и блок НАТО находятся в стадии глубокой и острой конфронтации, и пока не наблюдается каких-то предпосылок для выхода из этого пике.