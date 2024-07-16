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Республиканец заявил, что Западу следовало учитывать «красные линии» РФ

Делегат-республиканец Хоррам заявил, что Западу не следовало пересекать «красные линии» России по Украине.
Марина Крижановская 2024-07-16 02:28:06
© Фото: Минобороны России

В США выразили мнение, что странам Запада следовало прислушиваться к заявлениям России и учитывать ее так называемые «красные линии» в отношении соседа Украины.

Об этом в комментарии ТАСС рассказал делегат Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам. В эти дни он участвует в национальном съезде в городе Милуоки.

«Эта война не должна была начаться. Я думаю, что Западу следовало бы лучше прислушиваться к российской "красной линии". У каждой страны есть "красные линии"», - рассказал собеседник агентства.

Хоссейн Хоррам добавил, что такие «красные линии» не стоит пересекать. Кроме того, он поделился соображениями, что кандидату в американские президенты Дональду Трампу под силу завершить конфликт на Украине. Делегат-республиканец отметил, что настало время «положить конец войне» между Украиной и Россией.

Как сообщалось 14 июля, в Кремле увидели решимость НАТО «оставаться врагом» России, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время Россия и блок НАТО находятся в стадии глубокой и острой конфронтации, и пока не наблюдается каких-то предпосылок для выхода из этого пике.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #красные линии #республиканская партия США
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