В США застрелили подозрительного человека в 4 км от съезда республиканцев

Полиция в штате Висконсин, где проходит съезд Республиканской партии, застрелила подозрительного человека в четырех километрах от места проведения мероприятия.

«Сообщается, что полиция подстрелила человека недалеко от 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки, что примерно в 2,4 милях от главного места проведения Конгресса», - передает местный телеканал WISN.

Отмечается, что на месте происшествия сейчас находится большое количество сотрудников правоохранительных органов. Известно, что после попытки покушения на 45-ого президента США Дональда Трампа меры безопасности в городе Милуоки были усилены.

Ранее в США произошло покушение на экс-президента Дональда Трампа. Стрельба началась во время его выступления в Пенсильвании. Подозреваемый оказался республиканцем, это 20-летний Томас Мэттью. Спецслужбы США сообщили, что он действовал в одиночку.