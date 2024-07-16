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Глава МИД ЮАР заявил о невозможности решения конфликта на Украине без РФ

Рональд Ламола заявил о невозможности разрешения конфликта на Украине без участия России и взаимодействия с ней.
Мария Зайцева 2024-07-16 22:25:02
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

Для завершения конфликта на Украине необходимо взаимодействие с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Рональд Ламола в ходе ответа на вопрос корреспондента ТАСС после

Глава дипведомства отметил, что лидеры стран Африки готовы совершить визиты в обе страны, чтобы найти решение конфликта.

По его словам, любая мирная инициатива должна брать во внимание мнение обеих заинтересованных сторон.

Он допустил, что делегация лидеров африканских стран может второй раз провести переговоры по Украине с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия России во втором «саммите мира».

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