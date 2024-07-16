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Песков ответил на вопрос об участии России во втором «саммите мира»

По словам спикера Кремля, необходимо понять, что имел в виду Зеленский, комментируя участие России во втором саммите.
Наталья Жадько Глеб Владовский 2024-07-16 10:25:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос в интервью «Звезде» о возможности участия России во втором «мирном саммите».

«Саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому что он (Владимир Зеленский. - Прим. ред.) имел в виду, наверное, сначала надо понять», - прокомментировал спикер Кремля вопрос о заявлении украинского лидера об участии России на втором саммите.

Напомним, что 15 июля Зеленский заявил о необходимости участия России во втором «саммите мира». Украинский лидер допустил, что президент РФ Владимир Путин может получить на него приглашение, пишет Bloomberg.

#Украина #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков #наш эксклюзив #саммит мира
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