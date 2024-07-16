Песков ответил на вопрос об участии России во втором «саммите мира»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос в интервью «Звезде» о возможности участия России во втором «мирном саммите».

«Саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому что он (Владимир Зеленский. - Прим. ред.) имел в виду, наверное, сначала надо понять», - прокомментировал спикер Кремля вопрос о заявлении украинского лидера об участии России на втором саммите.

Напомним, что 15 июля Зеленский заявил о необходимости участия России во втором «саммите мира». Украинский лидер допустил, что президент РФ Владимир Путин может получить на него приглашение, пишет Bloomberg.