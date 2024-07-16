Уничтоживший Abrams мехвод Кочубей назвал слабые места танка

Российским военнослужащим, уничтожившим в зоне СВО американские танки Abrams, вручили денежное вознаграждение. На опубликованных кадрах - церемония награждения наших бойцов.

В награждении участвовал заместитель командующего группировки войск Центр по военно-политической работе Кирилл Кулаков. Он пожелал бойцам успехов в дальнейшей работе и выразил надежду, что дальше они будут работать еще эффективнее.

«Непосредственно сами, лично уничтожили технику противника - танки, БМП, другие планируемые объекты, другую технику. Поэтому от себя лично сегодня хочу пожелать всем успехов в выполнении задач поставленных. И надеюсь, что результативность наших бойцов будет во много крат выше», - сообщил он.

Один из уничтоженных танков был поражен в башню осколочно-фугасным снарядом из нашего Т-72. Механик-водитель Кочубей рассказал, какие слабые места он выявил у американского танка.

«Он не маневренный, он габаритный, большой. Его проще обнаружить, в него и попасть проще, так как мишень большая. Наши танки поскорострельнее, поскоростнее будут», - объяснил Кочубей.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения танка Abrams ВСУ из самоходной артиллерийской установки «Мста-С». Командир орудия с позывным Пахом рассказал, что, когда бойцы сидели и пили чай, им сообщили о подбитом Abrams. Он поделился, что в такие моменты испытывает гордость за российское вооружение.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.