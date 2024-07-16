В штабе Трампа рассказали о состоянии здоровья политика после покушения

В предвыборном штабе 45-ого президента США Дональда Трампа заявили, что он отлично чувствует себя после покушения.

«Он замечательный человек, ему пришлось иметь дело со многими вещами, но он сильный, у него все отлично», - цитирует РИА Новости старшего советника штаба Трампа Криса Ласивита.

Ранее Дональд Трамп появился на публике впервые после покушения. Экс-президент Соединенных Штатов пришел с забинтованным ухом и встал среди почетных гостей съезда Республиканской партии.

Напомним, что 14 июля неизвестный выстрелил в Дональда Трампа, когда он выступал в Пенсильвании. Позднее выяснилось, что нападавший был республиканцем и действовал в одиночку. Пуля чудом не задела жизненно важные органы и попала в верхнюю часть уха.