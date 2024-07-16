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Три сирийских ребенка погибли при израильском авиаударе в Ливане

Трое сирийских детей погибли при израильском авиаударе в деревне Умм Аль-Тут на юге Ливана.
Мария Зайцева 2024-07-16 21:32:13
© Фото: Ali Hashisho XinHua Globallookpress

В деревне Умм Аль-Тут на юге Ливана в результате израильского авиаудара погибли три сирийских ребенка. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.

«В результате вражеского рейда, направленного на сельскохозяйственные угодья в городе Умм Аль-Тут, погибли трое сирийских детей», - говорится в сообщении издания.

Сообщается также, что несколько человек получили ранения в западном секторе.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира подразделения противовоздушной обороны «Хезболлах» в районе города Баальбек в Ливане.

#в стране и мире #дети #Израиль #ливан #пострадавшие #погибшие
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