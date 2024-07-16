Три сирийских ребенка погибли при израильском авиаударе в Ливане

В деревне Умм Аль-Тут на юге Ливана в результате израильского авиаудара погибли три сирийских ребенка. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.

«В результате вражеского рейда, направленного на сельскохозяйственные угодья в городе Умм Аль-Тут, погибли трое сирийских детей», - говорится в сообщении издания.

Сообщается также, что несколько человек получили ранения в западном секторе.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира подразделения противовоздушной обороны «Хезболлах» в районе города Баальбек в Ливане.