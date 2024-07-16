Эксперты рассказали, чем могут быть опасны «серые» SIM-карты

«Серые» SIM-карты, которые часто бесплатно раздают в общественных местах, брать опасно - они могут быть оформлены на третье лицо, которое в случае восстановления симки сможет получить доступ к вашим контактам и данным. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» заместитель директора Института высокотехнологичного права специальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

«Если вы купили SIM-карту в переходе, есть большая доля вероятности, что, пополнив баланс на сумму, например, в 500 рублей, у мошенника будет оповещение, что поступила данная сумма, и он ее спокойно может вывести через личный кабинет. Это самое безобидное, что может произойти, если вы купили SIM-карту в каком-то переходе», - объяснил эксперт.

Он объяснил, что «серая» SIM-карта - это продукт, который реализован нелегально. По словам специалиста, этим занимаются недобросовестные продавцы из салонов сотовой связи, а также пользуются мошенники для совершения преступных действий.

«То есть когда мы говорим о "белой" SIM-карте, это предусмотрено порядком, который у нас означает либо поход в какой-то салон сотовой связи с паспортом, либо это активация SIM-карты через "Госуслуги"», - рассказал Девяткин.

Эксперт также отметил, что мошенники часто используют большое количество SIM-карт для звонков от имени банков или правоохранительных органов.

«То есть нужен номер, который не будет блокироваться антиспам-программами. Такие номера, они конечно же ценятся, и, безусловно, номера скупаются сотнями, а то и тысячами, до сих пор существует практика, когда на одно физическое лицо может быть оформлено несколько сотен SIM-карт», - сказал эксперт.

Остерегаться «серых» SIM-карт советует также белый хакер и специалист по информационной безопасности Марсель Дандамаев.

«Если есть SIM-карта какого-то третьего лица, дальше человек ее покупает, привязывает свой банк, свои какие-то приложения, где есть средства, и тот, на кого оформлена эта SIM-карта, просто идет и восстанавливает. И получает он доступ к мессенджерам, потому что все эсэмэски приходят на этот телефон. Получается, что, если вы купили какую-то SIM-карту, эта SIM-карта оформлена на меня, вы попользовались год-два, может быть, да, а я потом прихожу и говорю: слушайте, ну я как бы потерял SIM-карту, мне ее надо восстановить. Мне ее восстанавливают, и я получаю как владелец этой SIM-карты доступ ко всему тому, к чему вы зарегистрировались», - объяснил специалист.

Если мошенникам все же удалось получить доступ к данным, Дандамаев рассказал, что в первую очередь необходимо звонить банку, чтобы они помогли со своей стороны обеспечить защиту средств, которые остались. После этого нужно писать заявление в полицию.

«То есть надо, тут важная мысль есть, что надо в первую очередь ту организацию, где списали средства, то есть в тот банк звонить, а потом еще блокировать все карты или звонить в банки, где открыта карта», - поделился хакер.

Опасность может подстерегать и человека, на которого оформлена SIM-карта, но пользуется ею другой человек.

«Если кто-то ее купил и просто звонит, решает свои там какие-то обычные дела, то в принципе за это ничего не будет. А если этот человек совершил какое-то преступление, ну, к примеру, позвонил по экстренному телефону и сказал какую-то ложную информацию, тогда там может быть уголовное дело и будут искать этого человека», - поделился эксперт.

При этом он отметил, что такого человека найти непросто. Серая SIM-карта оформлена на третье лицо, которое не причастно к этому делу и, скорее всего, даже не подозревает, что на него что-то оформлено.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Игорь Бедеров рассказал о массовом переезде телефонных мошенников в Россию. По словам специалиста, из-за экономических санкций большинство мошенников организовали свой «бизнес» на территории Российской Федерации, что сделало их более уязвимыми.