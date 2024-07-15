Появились кадры последствий пожара на турбазе в Кубани

Появились кадры последствий пожара на территории базы отдыха «Романтик» под Новороссийском. О том, что происходило во время возгорания, рассказал в интервью «Звезде» директор учреждения Владимир Манзя.

На видео видно, насколько сильные разрушения нанес сильный пожар турбазе. Большая часть территории превратилась в пепелище. Однако основные корпуса, где размещали отдыхающих, не пострадали благодаря сработавшим пожарным системам.

«Горело все, огонь был "выше крыши", а здания остались на месте, пластик расплавился именно от температур», - рассказал Манзя.

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