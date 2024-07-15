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Появились кадры последствий пожара на турбазе в Кубани

По слова очевидца, в результате возгорания расплавился пластик и обгорели постройки.
Глеб Владовский 2024-07-15 12:06:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры последствий пожара на территории базы отдыха «Романтик» под Новороссийском. О том, что происходило во время возгорания, рассказал в интервью «Звезде» директор учреждения Владимир Манзя.

На видео видно, насколько сильные разрушения нанес сильный пожар турбазе. Большая часть территории превратилась в пепелище. Однако основные корпуса, где размещали отдыхающих, не пострадали благодаря сработавшим пожарным системам.

«Горело все, огонь был "выше крыши", а здания остались на месте, пластик расплавился именно от температур», - рассказал Манзя.

Ранее туристы рассказали, как им пришлось спасаться с пляжей во время пожара из горящего хутора Дюрсо. 

#пожар #Краснодарский край #Новороссийск #Кубань #наш эксклюзив
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