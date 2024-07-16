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Спасатель пострадал при атаке дрона во время тушения пожара под Курском

Украинский дрон совершил повторную атаку во время ликвидации пожара от первой атаки.
Мария Зайцева 2024-07-16 18:29:08
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

В поселке Теткино Глушковского района в Курской области спасатель пострадал во время ликвидации пожара. Об этом сообщает глава региона Алексей Смирнов в своем официальном Telegram-канале.

Дрон атаковал один из домов, в результате чего разгорелся пожар. Возгорание начали ликвидировать, во время этого коптер совершил повторную атаку.

Спасатель, тушивший пожар, получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и направили на дополнительный осмотр в районную больницу.

Губернатор поблагодарил пожарных за мужество и самоотверженный труд.

Ранее в Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры в результате сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ.

#в стране и мире #пожар #Курская область #алексей смирнов #спасатель #губернатор #пострадавший #Глушковский район
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