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В Курской области загорелся завод после сброса боеприпаса с коптера ВСУ

Врио губернатора Курской области сообщил о начавшемся пожаре на заводе в населенном пункте Коренево после сброса боеприпаса с украинского коптера. Отмечается, что пострадавших нет.
Дарина Криц 2024-07-16 01:21:29
© Фото: gubernator_46, Telegram

В Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры, причиной тому стал сброс боеприпаса с беспилотника украинскими националистами.

Инцидент произошел в населенном пункте Коренево. К тушению начавшегося пожара приступили расчеты из двух районов. О происшествии сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

«Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов», - написал он в Telegram-канале.

Прежде украинские боевики выпустили восемь снарядов по Горловке. Атаке подвергся Никитовский район города. При обстрелах противник использовал снаряды калибра 155 миллиметров, являющийся стандартом стран НАТО.

#в стране и мире #пожар #Курская область #алексей смирнов #коптер #обстрелы всу #украинский дрон #сброс боеприпаса
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