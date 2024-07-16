В Курской области загорелся завод после сброса боеприпаса с коптера ВСУ

В Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры, причиной тому стал сброс боеприпаса с беспилотника украинскими националистами.

Инцидент произошел в населенном пункте Коренево. К тушению начавшегося пожара приступили расчеты из двух районов. О происшествии сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

«Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов», - написал он в Telegram-канале.

Прежде украинские боевики выпустили восемь снарядов по Горловке. Атаке подвергся Никитовский район города. При обстрелах противник использовал снаряды калибра 155 миллиметров, являющийся стандартом стран НАТО.