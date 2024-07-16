Жители 85 улиц Краснодара остались без света

Жители 85 улиц Краснодара остались без электроэнергии в результате повреждений на линии. Об этом сообщает пресс-служба единой дежурно-диспетчерской службы города.

По данным службы, аварийное отключение произошло в Прикубанском округе. Отключены 177 трансформаторных подстанций.

Сообщается, что на месте работает аварийная бригада.

«Из-за сбоев в работе регенерирующего оборудования на Ростовской АЭС введены временные ограничения электроснабжения. Это позволит нам сохранить всю систему и оборудование в целости», - отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

По его словам, работу над восстановлением контролирует Минэнерго России. Он дополнил, что электричество постепенно возвращается.

Пресс-служба Крымэнерго сообщила о временных отключениях линий электроснабжения для уменьшения перегрузки сетевого оборудования. Отключению света подвергнутся 35 населенных пунктов.

Ранее стало известно, что один из энергоблоков Ростовской атомной электростанции отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.