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ERR: Финляндия может пересмотреть государственную границу с Россией

Финские власти намерены изучить все исходные линии вдоль побережья, по которым определяется ширина территориальных вод.
Елизавета Кондрикова 2024-06-01 23:38:01
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press

Финляндия намерена пересмотреть морскую границу с Россией на фоне сообщений о планах Москвы перенести ее в одностороннем порядке, сообщает эстонский портал ERR со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

Государственная граница Финляндии составляет 12 морских миль (примерно 22 километра от побережья), внешняя граница страны определяется совместно с другими государствами, пишет радио Sputnik.

Пересмотр заключается в установлении финскими властями контроля над морской границе и точками, от которых отмеряется ширина территориальных вод вдоль островов и побережья, и в их изучении. На данный момент насчитывается 54 такие точки, власти намерены рассмотреть, не изменилось ли их положение.

«Министерство иностранных дел Финляндии решит, нужны ли государству новые точки. Затем начнут расследовать, где будет проходить внешняя граница территориальных вод», - говорится в публикации.

Сообщается, что в последний раз страна пересматривала исходные линии в 1995 году, однако сейчас этот вопрос вновь поставлен на повестку из-за опасений, что Россия сделает это самостоятельно.

В России же на прошлой неделе подчеркнули, что не имеют планов по пересмотру на Балтийском море линии государственной границы, экономической зоны и континентального шельфа.

#Россия #граница #Финляндия #территориальные воды #пересмотр границы
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