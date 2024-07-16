На Украине следует создать автономные зоны, это позволит стране добиться мира и сохранить целостность территории. С таким заявлением выступил помощник 45-го президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл.

«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но нужно проработать эти детали», - цитирует «360» политика.

Он пояснил, что при помощи этого Украина сможет добиться мира. При этом целостность территорий сохранится в случае, если регионы будут автономными.

Также Гренелл отметил, что Украину нельзя включать в состав НАТО, несмотря на то что об этом просит Владимир Зеленский.

Ранее делегат Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что западным странам следовало бы учитывать «красные линии» России. Политик заявил, что Западу стоит прислушаться к заявлениям Москвы.