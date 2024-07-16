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Захарова: Франция лишает гражданства за критику политики государства

Власти Франции лишили гражданства журналиста Стеллио Жиль Робер Капо Кичи за критику политики государства.
Услада Дубинина 2024-07-16 07:43:30
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Власти Франции лишили гражданства публициста Стеллио Жиль Робер Капо Кичи, который также известен под псевдонимом Кеми Себа, за критику политики государства в Африке. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. 

«Французское издание Le Figaro, декларирующее права человека смыслом своего существования, написало о том, что Кеми Себа, внимание, ни много ни мало - иностранный агент», - написала Мария Захарова. 

Представитель МИД РФ указала на высказывание журналиста, который назвал философию Франции «негрофобским неоколониализмом». Известно, что документ о лишении гражданства Стеллио Жиль Робер Капо Кичи был опубликован 9 июля во французском «Официальном журнале».

Напомним, что Кеми Себа сжег французский паспорт на пресс-конференции во Флери-Мерожи. Во время своего выступления он сравнил паспорт с костью, которую предлагают собакам взамен на подчинение. 

#в стране и мире #Франция #Мария Захарова #гражданство #МИД РФ #паспорт #кеми себа
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