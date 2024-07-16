Эксперт Холодов предложил ввести получение прав на электросамокаты

Полный запрет на вождение электросамокатов станет борьбой с прогрессом, а не действенным методом для решения проблемы. Таким мнением со «Звездой» поделился вице-председатель «Комитета по защите прав автовладельцев» Александр Холодов. Он предложил другой способ урегулирования этого вопроса - по его мнению, получение прав категории «М» на вождение электросамоката может помочь с безопасностью на дорогах.
«Чтобы люди, как минимум, сдавали правила дорожного движения, как максимум - понимали ответственность, что их могут лишить водительского удостоверения», - сказал Холодов.
Эксперт назвал «анархией» ситуацию с электросамокатами на дорогах.
«Максимально, что им может грозить, это небольшой штраф, даже если они попались в пьяном виде. Естественно, это нужно еще попасться», - отметил собеседник.
Холодов дополнил, что выписывание штрафов за вождение электросамокатов происходит редко. По его словам, «ощущение вседозволенности» позволяет многим игнорировать правила безопасности.
Ранее в Государственной думе РФ в первом чтении приняли законопроект о введении высоких штрафов для электросамокатчиков.
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