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Лукашенко: на границе с Украиной военные выбрали язык дипломатии

По словам президента Белоруссии, в конфликте на белорусско-украинской границе всю роль выполнили военные.
Игнат Далакян 2024-07-16 15:10:02
© Фото: gpk.gov.by

Минск добился успехов в деэскалации ситуации на белорусско-украинской границе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные», - цитирует БелТА белорусского лидера.

Лукашенко при этом отметил, что дипломаты не были привлечены к этой работе, однако она велась дипломатическим путем. Белорусский лидер добавил, что так удалось урегулировать отношения с соседями.

«Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска», - сказал президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко призвал друзей из Украины и России покупать участки в Белоруссии. Он подчеркнул, что страна стала спокойным уголком для россиян и украинцев.

#в стране и мире #белоруссия #Украина #военные #Александр Лукашенко
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