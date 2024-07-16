Лукашенко: на границе с Украиной военные выбрали язык дипломатии

Минск добился успехов в деэскалации ситуации на белорусско-украинской границе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные», - цитирует БелТА белорусского лидера.

Лукашенко при этом отметил, что дипломаты не были привлечены к этой работе, однако она велась дипломатическим путем. Белорусский лидер добавил, что так удалось урегулировать отношения с соседями.

«Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска», - сказал президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко призвал друзей из Украины и России покупать участки в Белоруссии. Он подчеркнул, что страна стала спокойным уголком для россиян и украинцев.