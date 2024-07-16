Стала известна цена проезда по трассе М-11 с учетом нового участка

Для легковых автомобилей стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» составит 3,2 тысячи рублей. При этом «Северный обход Твери» включительно, но без учета участка с 15-го по 58-й км дороги в Московской области.

Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу госкомпании «Автодор», для грузовых автомобилей цена составит от 6,6 тысячи рублей. Уточняется, что с понедельника по четверг на легковых машинах можно проехать за 3,23 тысячи рублей, на грузовых - за 6,63 тысячи рублей. С пятницы по воскресенье цена проезда на легковом автомобиле составит 3,45 тысячи рублей, на грузовом - 7,45 тысячи рублей. Помимо этого, существуют абонементы, которые позволят сэкономить до 30% за проезд по трассе.

Проезд по «Северному обходу Твери» для легковых автомобилей, независимо от дня недели, обойдется в 540 рублей, для грузовых транспортных средств - в 970 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин открыл движение по новому участку трассы М-11 Москва - Петербург. Церемония открытия состоялась 16 июля на 155-м километре автомагистрали.