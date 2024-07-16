Президент РФ Владимир Путин дал старт движению по новой автомобильной дороге «Северный обход Твери» на трассе М-11 «Москва - Петербург». Церемония открытия состоялась на 155-м километре автомагистрали.

Кроме того, российский лидер открыл движение по участку дороги «Обход Тольятти». Эта дорога с мостом через Волгу входит в состав транспортного коридора «Европа - Западный Китай».

«Делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети», - подчеркнул глава государства на церемонии открытии участка магистрали.

Отмечается, что строительство нового участа началось еще весной 2022 года, а его введение в эксплуатацию идет с опережением графика.