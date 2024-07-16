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Путин оценил поездку на новой Lada

Российский лидер назвал новую модель хорошей.
Глеб Владовский 2024-07-16 14:11:35
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ дал оценку новому автомобилю Lada Aura. Об этом сообщило издание Life.

Отмечается, что глава государства провел тестовый заезд на этой модели сразу после открытия последнего участка автомагистрали М-11 Москва - Петербург.

«Хорошая машина», - ответил он на вопрос корреспондента о том, какие впечатления остались от поездки на автомобиле.

Напомним, что 16 июля Путин принимал участие в церемонии открытия последнего участка автотрассы М-11 «Северный обход Твери». Кроме того, в этот же день состоялось открытие трассы «Обход Тольятти». 

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