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Подразделения группировки «Юг» уничтожили до 560 боевиков за сутки

Также в зоне ответственности группировки враг потерял танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три 152-миллиметровых орудия Д-20, 122-миллиметровую САУ «Гвоздика», три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и три 105-миллиметровых гаубицы М119.
2024-07-16 13:11:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что в зоне ответственности группировки войск «Юг» было уничтожено до 560 боевиков за сутки. 

Помимо этого, российские бойцы смогли занять более выгодные рубежи и нанести огневое поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Григоровка, Верхнекаменское, Николаевка, Катериновка, Зализнянское и Часов Яр на территории ДНР. 

Кроме этого, подразделения группировки уничтожили за сутки танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три 152-миллиметровых орудия Д-20, 122-миллиметровую САУ «Гвоздика», три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и три 105-миллиметровых гаубицы М119. Еще неприятель лишился станций радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М» и семи полевых складов с боеприпасами. 

Также российское оборонное ведомство сообщает о том, что была успешно отражена атака украинской штурмовой группы из составы 5-й штурмовой бригады неприятеля. 

Ранее сообщалось, что российские расчеты орудий «Рапира» превратили в груду металла минометы ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #ДНР #Донбасс #СВО #группировка юг #Потери врага
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