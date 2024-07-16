Минобороны России сообщило, что в зоне ответственности группировки войск «Юг» было уничтожено до 560 боевиков за сутки.

Помимо этого, российские бойцы смогли занять более выгодные рубежи и нанести огневое поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Григоровка, Верхнекаменское, Николаевка, Катериновка, Зализнянское и Часов Яр на территории ДНР.

Кроме этого, подразделения группировки уничтожили за сутки танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три 152-миллиметровых орудия Д-20, 122-миллиметровую САУ «Гвоздика», три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и три 105-миллиметровых гаубицы М119. Еще неприятель лишился станций радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М» и семи полевых складов с боеприпасами.

Также российское оборонное ведомство сообщает о том, что была успешно отражена атака украинской штурмовой группы из составы 5-й штурмовой бригады неприятеля.

Ранее сообщалось, что российские расчеты орудий «Рапира» превратили в груду металла минометы ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.