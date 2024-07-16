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Расчеты орудий «Рапира» превратили в груду металла минометы ВСУ

Объективный контроль подтверждает попадания по целям.
2024-07-16 11:22:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты противотанковых пушек «Рапира» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные 82-мм минометы с расчетами противника. Кадрами боевой работы военнослужащих поделилось Министерство обороны РФ.

Операторы БПЛА обнаружили  противника и координаты передали артиллеристам. Расчеты «Рапир» отправили несколько снарядов по целям. Кадры объективного контроля подтвердили, что все снаряды легли точно.

На кадрах российского оборонного ведомства показано, что над орудием установлен навес, накрытый маскировочной сетью. Вначале производятся необходимые расчеты. Затем заряжающий досылает снаряд в камору. К спусковому рычагу привязана веревка. Стреляющий стоит позади на безопасном расстоянии и резким движением дергает веревку, приводя в действие механизм. После выстрела выбрасывается гильза.

«Рапира», или МТ-12, имеет высокую скорострельность, при этом пушка предельно проста в эксплуатации и быстро разворачивается. Обладает большой начальной скоростью снаряда и большой дальностью прямого выстрела, что позволяет уничтожать бронированные средства противника с высокой вероятностью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #Рапира #СВО
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