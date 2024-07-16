Спасатель Гофштейн объяснил сложность тушения пожаров в Крыму

Традиционные способы тушения пожаров при работе в труднодоступных местах не всегда могут сработать. О том, с какими сложностями огнеборцам приходится иметь дело, рассказал в интервью телеканалу «360» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

«У нас каждый год выгорают огромные площади в Забайкалье и Якутии. Просто очаги расположены вдалеке от транспортных артерий и пожарные службы не могут туда попасть», - рассказал эксперт.

Также он отметил, что для тушения таких пожаров привлекают авиацию. Однако она не всегда показывает себя эффективно по причине потоков горячего воздуха, которые не дают тем же вертолетам снизиться и точно сбросить воду.

Спасатель пояснил это на примере возгорания на хуторе Дюрсо, где находится огромное количество таких сложных мест, как буреломы и бездорожье.

При этом он отметил, что хорошая инфраструктура является одним из ключевых преимуществ в борьбе с пожарами.

Ранее «Звезда» публиковала кадры последствий лесного пожара, вспыхнувшего на территории Кубани.