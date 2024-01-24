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Опубликованы кадры обезвреживания украинских мин подводным беспилотником ЧФ

Мины в Черном море - результат неумелых действий украинцев. Сначала они заминировали подходы к своему побережью, а потом из-за штормов часть мин разбросало по всему морю.
Виктория Косогляденко 2024-01-24 10:56:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко продемонстрировала работу подводного беспилотника Черноморского флота, который занимается обнаружением и ликвидацией украинских мин. 

Носитель беспилотника - «плавучий сапер», тральщик проекта «Александрит». Корабль противоминной обороны чистит акваторию от взрывоопасных предметов. 

Это могут быть как дрейфующие - плавающие на поверхности мины, так и установленные на глубине на специальном якоре и скрытые под водой. Вот их уже невооруженным глазом не обнаружить. Только при помощи гидроакустики.

Подводный аппарат ярко-желтого цвета спускают на воду. И вот он идет на сближение с подозрительным объектом. Передает изображение на пост гидроакустической станции. Все на безопасной дистанции от корабля.

Особое внимание - маршрутам интенсивного торгового судоходства в Черном море. Наши тральщики регулярно находят и обезвреживают там опасные предметы.

Это результат неумелых действий военно-морских сил Украины. Они минировали морские подходы к своему побережью. О последствиях никто не думал - оказалось достаточно одного сильного шторма, чтобы эти мины разнесло по всей акватории. Теперь даже привычные судоходные коридоры не так безопасны, а это значит, что у наших тральщиков всегда есть работа. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВМФ #беспилотники #тральщик #Черноморский флот #наш эксклюзив
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