Опубликованы кадры обезвреживания украинских мин подводным беспилотником ЧФ

Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко продемонстрировала работу подводного беспилотника Черноморского флота, который занимается обнаружением и ликвидацией украинских мин.

Носитель беспилотника - «плавучий сапер», тральщик проекта «Александрит». Корабль противоминной обороны чистит акваторию от взрывоопасных предметов.

Это могут быть как дрейфующие - плавающие на поверхности мины, так и установленные на глубине на специальном якоре и скрытые под водой. Вот их уже невооруженным глазом не обнаружить. Только при помощи гидроакустики.

Подводный аппарат ярко-желтого цвета спускают на воду. И вот он идет на сближение с подозрительным объектом. Передает изображение на пост гидроакустической станции. Все на безопасной дистанции от корабля.

Особое внимание - маршрутам интенсивного торгового судоходства в Черном море. Наши тральщики регулярно находят и обезвреживают там опасные предметы.

Это результат неумелых действий военно-морских сил Украины. Они минировали морские подходы к своему побережью. О последствиях никто не думал - оказалось достаточно одного сильного шторма, чтобы эти мины разнесло по всей акватории. Теперь даже привычные судоходные коридоры не так безопасны, а это значит, что у наших тральщиков всегда есть работа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.