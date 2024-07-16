В Ялте разгорелся пожар у отеля на площади 1500 «квадратов»

В Ялте произошло возгорание леса на площади 1500 «квадратов». Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По ее данным, специалистам удалось локализовать пожар и затем ликвидировать открытое горение.

«Очень четкая и оперативная работа спасателей - ликвидация открытого горения в 12:26», - говорится в заявлении.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС РФ продолжают ликвидацию горения в крымском Коктебеле.