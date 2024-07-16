МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ялте разгорелся пожар у отеля на площади 1500 «квадратов»

Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение в районе гостиницы «Ялта-Интурист».
Глеб Владовский 2024-07-16 13:03:12
© Фото: Янина Павленко, Телеграм

В Ялте произошло возгорание леса на площади 1500 «квадратов». Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По ее данным, специалистам удалось локализовать пожар и затем ликвидировать открытое горение.

«Очень четкая и оперативная работа спасателей - ликвидация открытого горения в 12:26», - говорится в заявлении.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС РФ продолжают ликвидацию горения в крымском Коктебеле. 

#в стране и мире #пожар #Крым #Ялта
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 