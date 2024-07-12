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WP: визит Моди в Москву разозлил Вашингтон

На фоне саммита НАТО в Вашингтоне это выглядело «ужасно» и «совершенно неуместно», считают американские чиновники.
Владимир Рубанов 2024-07-12 00:28:55
© Фото: kremlin.ru

Чиновники администрации Джо Байдена пытались помешать встрече в Москве Владимир Путина и Нарендры Моди, пишет Washington Post. В частности, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в начале июля разговаривал с министром иностранных дел Индии Винаем Кватрой в надежде, что встречу лидеров перенесут, чтобы избежать совпадения с саммитом НАТО.

Главная проблема заключалась в том, что встреча Моди с Путиным прошла в тот момент, когда лидеры 32 стран НАТО собрались в Вашингтоне, пишет газета. Это осложняет усилия альянса по «изоляции Путина».

Несмотря на призывы США, Моди прибыл в понедельник в Москву, заключил Путина в «теплые медвежьи объятия» и назвал «моим дорогим другом», говорится в статье. По словам источников издания, это выглядело «ужасно» и «совершенно неуместно».

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил журналистам, что в Вашингтоне «совершенно ясно выразили Индии нашу обеспокоенность по поводу их отношений с Россией».

А в четверг в Нью-Дели посол США Эрик Гарсетти предупредил Индию, что она не должна воспринимать дружбу США «как должное». Он заявил, что Индия любит свою стратегическую автономию, но «во время конфликта стратегической автономии не существует».

Индийские официальные лица заявляют, что у них нет иного выбора, кроме как развивать связи как с Соединенными Штатами, так и с Россией, и балансировать между ними, пишет издание.

Во время холодной войны индийские лидеры придерживались политики «неприсоединения». Страна полна решимости избежать того, чтобы ее считали слишком тесно связанной с Москвой или Вашингтоном, и позиционирует себя как лидера стран Глобального Юга.

#Москва #Индия #НАТО #сша #Саммит #Джо Байден #Владимир Путин #Госдепартамент США #нарендра моди #официальный визит
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