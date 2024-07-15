Украинские боевики выпустили восемь снарядов по Горловке

Украинские националисты обстреляли Горловку снарядами калибра 155 миллиметров. Под удар попал Никитовский район, всего боевики выпустили восемь боеприпасов, как сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в одном из сообщений.

В другом приводится информация о еще пяти снарядах, выпущенных по Горловке в промежутке между 18:05 и 21:10.

Ранее при обстреле украинскими боевиками ДНР погиб человек. Как сообщается, это мужчина 1961 года рождения.