В состав МВО вошли общевойсковая и танковая армии

Минобороны России рассказало о структуре Московского военного округа. Оно сделало это в сообщении, посвященном рабочему совещанию с представителями администраций и военкоматов МВО.

«В состав округа структурно входят общевойсковая и танковая армия, соединения специального назначения, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты», - говорится в сообщении.

Уточняется, что МВО дислоцирован на территории двух федеральных округов и 19 субъектов России.

Штаб округа, как отметили в российском оборонном ведомстве, располагается в столице России - Москве.

Ранее замминистра обороны России Евкуров проверил подготовку контрактников на полигонах Московского военного округа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.