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В состав МВО вошли общевойсковая и танковая армии

Также МО РФ сообщает, что в состав округа вошли соединения спецназначения, РЭБ и РХБЗ.
2024-07-16 11:07:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России рассказало о структуре Московского военного округа. Оно сделало это в сообщении, посвященном рабочему совещанию с представителями администраций и военкоматов МВО.

«В состав округа структурно входят общевойсковая и танковая армия, соединения специального назначения, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что МВО дислоцирован на территории двух федеральных округов и 19 субъектов России.

Штаб округа, как отметили в российском оборонном ведомстве, располагается в столице России - Москве. 

Ранее замминистра обороны России Евкуров проверил подготовку контрактников на полигонах Московского военного округа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #танковая армия #военные округа #мво #Общевойсковая армия
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