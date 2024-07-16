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Су-34 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ фугасными авиабомбами

Нанеся удар и получив от разведки подтверждение об уничтожении целей, экипажи истребителей-бомбардировщиков благополучно вернулись на аэродром.
2024-07-16 10:49:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России уничтожили пункт временной дислокации врага фугасными авиабомбами. Об этом сообщает МО РФ. 

Авиаудар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Запад» авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. 

Разведка подтвердила уничтожение намеченных целей, и экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета. 

«Готовы к выполнению следующей боевой задачи», - резюмировал летчик Су-34 Михаил.

В российском оборонном ведомстве отметили, что сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 выполняют задачи по уничтожению скоплений украинской пехоты и военных объектов врага в ежедневном режиме. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #группировка запад
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