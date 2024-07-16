Су-34 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ фугасными авиабомбами

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России уничтожили пункт временной дислокации врага фугасными авиабомбами. Об этом сообщает МО РФ.

Авиаудар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Запад» авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Разведка подтвердила уничтожение намеченных целей, и экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

«Готовы к выполнению следующей боевой задачи», - резюмировал летчик Су-34 Михаил.

В российском оборонном ведомстве отметили, что сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 выполняют задачи по уничтожению скоплений украинской пехоты и военных объектов врага в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.