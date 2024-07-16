В Литве закроют программу бесплатного обучения для беженцев из Украины

Литва по просьбе Киева приняла решение закрыть программу, позволяющую получить высшее образование беженцам из Украины. Об этом сообщило издание LRT.

Тем беженцам, которые уже поступили в литовские вузы, государство продолжит возмещать стоимость обучения. Новым же мигрантам услуга предоставляться не будет, как заявили в Министерстве образования, науки и спорта страны.

«На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебу в другое место», - пояснили в ведомстве.

Ранее в ФРГ прокомментировали идею об отмене выплат для украинских беженцев. Это предложение связано с тем, что социальные пособия для иностранцев стало тяжелым бременем для немецкой социальной системы. Некоторые люди, получив статус беженца и право на пособия, возвращаются в свою страну.