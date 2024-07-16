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В Литве закроют программу бесплатного обучения для беженцев из Украины

Однако государство продолжит возмещать стоимость обучения тем беженцам, которые уже поступили в вузы.
Анастасия Бобылева 2024-07-16 00:59:32
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Литва по просьбе Киева приняла решение закрыть программу, позволяющую получить высшее образование беженцам из Украины. Об этом сообщило издание LRT.

Тем беженцам, которые уже поступили в литовские вузы, государство продолжит возмещать стоимость обучения. Новым же мигрантам услуга предоставляться не будет, как заявили в Министерстве образования, науки и спорта страны.

«На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебу в другое место», - пояснили в ведомстве.

Ранее в ФРГ прокомментировали идею об отмене выплат для украинских беженцев. Это предложение связано с тем, что социальные пособия для иностранцев стало тяжелым бременем для немецкой социальной системы. Некоторые люди, получив статус беженца и право на пособия, возвращаются в свою страну.

#в стране и мире #беженцы #Литва #обучение #Вузы
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