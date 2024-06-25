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В ФРГ прокомментировали идею об отмене выплат для украинских беженцев

Такие якобы беженцы, получают свой статус и возвращаются на родину, продолжая получать пособия. Это явление называется «социальным туризмом», которое сильно бьет по немецкому бюджету.
Ирина Егорова 2024-06-25 09:34:40
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор ЛисицынGlobal Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Социальные пособия для иностранцев являются тяжелым бременем для немецкой социальной системы, причем это касается не только украинских беженцев, но и групп людей из других стран, заявил в комментарии со «Звездой» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«Мы две недели назад в бундестаге рассматривали проблему, когда люди приезжают в Германию, регистрируются, ставят в заявлении галочку о принятии статуса беженца, начинают получать пособия и уезжают в страну, откуда они якобы сбежали, в дальнейшем получая немецкое пособие у себя на родине», - описал схему собеседник телеканала.

Он назвал такие примеры «социальным туризмом». Сторонники партии «Альтернатива для Германии» хотели бы такое явление «перекрыть» и перестать выплачивать пятизначные суммы с пособия таким «беженцам», которые получают социальные пособия у себя дома и не внедряются в социальную систему Германии.

Он отметил, что в стране созданы все возможности для интеграции беженцев - им предоставляются бесплатные курсы немецкого языка, им оплачивается и мед страховка, и жилье, и социальные выплаты.

«Другое дело, что безработица среди таких людей очень высокая, что нас абсолютно не устраивает. Если люди сюда приехали и получили законный статус, то им в короткие сроки надо искать какую-то работу, чтобы не быть бременем на социальной системе, которая и так трещит по швам, в том числе, благодаря наплыву иностранцев, открытым границам», - сказал Шмидт.

Ранее появилась информация о том, чтобы ужесточить условия пребывания в Германии для украинских беженцев, а именно, прекратить выплачивать пособия тем, кто не трудоустроен. Изначально выплаты для беженцев планировались как временные. Однако теперь они «тормозят интеграцию украинцев на рынке труда». То есть, многие предпочитают жить на пособие вместо того, чтобы работать.

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