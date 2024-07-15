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КНДР начнет экспортировать яблоки в Россию

В России и КНДР увидели потенциал для расширения торгового сотрудничества двух стран.
Услада Дубинина 2024-07-15 08:47:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия договорилась с Корейской Народно-Демократической Республикой о поставках яблок на российский рынок, об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«В настоящее время Корейская Народно-Демократическая Республика выразила заинтересованность в поставках подкарантинной продукции в Российскую Федерацию», - указали в пресс-службе. 

РФ и КНДР видят большой потенциал в расширении торгового взаимодействия, уточнили в Россельхознадзоре. Страны договорились о начале поставок яблок при подписании меморандума по карантину растений на переговорах в июне 2024 года. 

Ранее сельхозпроизводители рассказали о росте цен на российские яблоки и черешню из-за длительных заморозков, которые наблюдались в мае. Напомним, что в яблоневом саду Ростовской области погибло 90% урожая.

#КНДР #Яблоки #экспорт #торговое сотрудничество
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