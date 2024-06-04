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Производители рассказали о прогнозах роста цен на черешню и яблоки

В результате продолжительных майских заморозков погибла значительная часть урожая
Алина Пчелинцева Услада Дубинина 2024-06-04 22:56:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На прилавках южного рынка стоимость черешни выросла до рекордных 500 рублей за килограмм. Цена на ягоды продолжит расти после жары и дождей, утверждают продавцы. Со слов перекупщиков, на повышение стоимости повлияли майские заморозки, которые привели к гибели урожая. Также на рынке продается черешня по 250-350 рублей. Продавцы предупредили, что качество у таких ягод хуже. Заморозки также повлияли на подорожание вишни.

«По сравнению с прошлым годом разница в 50 рублей. Так как все подорожало, я считаю, что это небольшая цена», - рассказала продавец ягод.

Сельхозпроизводители сообщили о гибели яблок в результате низкой температуры. Известно, что 90% урожая погибло на 120-ти гектарах в яблоневом саду Ростовской области. Часть уцелевшего урожая состоит из сорта фуджи, на который заморозки не повлияли. 

«К сожалению, никаких компенсаций нет в этом году. По пшенице есть, а по яблокам нет пока ничего», - рассказывает начальник участка «Сад на орошении» Мискарян Месроп.

Начальник участка предполагает, что цены на качественные российские фрукты повысятся. При этом отмечает, что в России не ожидается дефицит на яблоки. Точные выводы можно будет сделать после сбора всего урожая в конце лета. 

Стоимость черешни на Преображенский рынке Москвы составляет 700 рублей и 2000 рублей за килограмм российской и импортной ягоды. Председатель Союза Садоводов России по Москве и Московской области Олег Киреев отметил высокую стоимость на черешню в 2024 году в столице.

«Действия принимают различные, в том числе ищут какие-то альтернативные источники ягод и фруктов, откуда их можно поставлять. Как-то регуляция цен должна быть, потому что реально цены очень большие. Допустим, жители Москвы, Подмосковья и других регионов не все смогут угостить своих детей и родственников фруктами по доступным ценам», - сообщил Олег Киреев.

По прогнозам Минсельхоза, повторные заморозки оказали влияние на снижение количества урожая в Центральной части России и Ростовской области. Ведомство уточняет, что основной урожай в этом году принесут Юг страны и Северный Кавказ

Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила о намерениях ввести режим ЧС федерального уровня из-за заморозков.

#Яблоки #наш эксклюзив #Минсельхоз РФ #урожай #Заморозки #черешня
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