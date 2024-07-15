Западные СМИ не рассказывают людям достоверные факты о том, что происходит на Украине. Такое мнение выразил в соцсетях ирландский жирналист Чей Боуз.

Репортер также опубликовал кадры Минобороны РФ с уничтожением западной техники. Таким образом он хотел показать, куда делись полученные от налогоплательщиков из Германии 150 миллионов евро.

«Западные СМИ никогда не сообщают о реальных событиях в Украине. Будь то сотни тысяч убитых украинских солдат или массовое уничтожение западного оружия... и именно поэтому я это делаю», - приводит его слова телеканал 360.

Боуз также выразил мнение, что СМИ стараются таким образом сохранить невежество жителей Запада, а следовательно, их соучастие в фантазии под названием «Украина может победить».

Ранее сообщалось об уничтожении девяти гаубиц ВСУ силами российских военнослужащих в зоне СВО.