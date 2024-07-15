МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Группировка войск «Север» уничтожила девять гаубиц ВСУ в зоне СВО

Противник также потерял до 150 военнослужащих.
2024-07-15 07:23:36
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили девять артиллерийских орудий ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин.

Уточняется, что украинские боевики потеряли гаубицу М777, два орудия Д-20, и шесть гаубиц Д-30.

«Подразделениями группировки поражена живая сила и техника 31-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й и 129-й бригад теробороны вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Липцов, Тихого, Журавки, Мирополья, Волчанских Хуторов, Константиновки и Старицы», - добавил Якимин.

В пресс-службе сообщили об успешном отражении атаки двух штурмовых групп ВСУ.

В результате противник также потерял до 150 военнослужащих и пять пикапов.

Ранее минометчики группировки войск «Север» рассказали, как им удалось уничтожить взводный опорный пункт украинских боевиков в районе российской госграницы.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #МО РФ #Группировка войск Север
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 