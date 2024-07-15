Группировка войск «Север» уничтожила девять гаубиц ВСУ в зоне СВО

Российские военнослужащие уничтожили девять артиллерийских орудий ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин.

Уточняется, что украинские боевики потеряли гаубицу М777, два орудия Д-20, и шесть гаубиц Д-30.

«Подразделениями группировки поражена живая сила и техника 31-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й и 129-й бригад теробороны вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Липцов, Тихого, Журавки, Мирополья, Волчанских Хуторов, Константиновки и Старицы», - добавил Якимин.

В пресс-службе сообщили об успешном отражении атаки двух штурмовых групп ВСУ.

В результате противник также потерял до 150 военнослужащих и пять пикапов.

Ранее минометчики группировки войск «Север» рассказали, как им удалось уничтожить взводный опорный пункт украинских боевиков в районе российской госграницы.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.