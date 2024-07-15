МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о 6 сбитых беспилотниках

Военнослужащие ВС РФ ликвидировали четыре беспилотника над территорией Севского района и по одному над Погарским и Брасовским районами.
Дарина Криц 2024-07-15 05:41:33
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские Вооруженные силы не позволили украинским националистам совершить террористические атаки на Брянскую область при помощи беспилотных летательных объектов.

По информации главы региона Александра Богомаза, шесть БПЛА противника удалось уничтожить благодаря системам ПВО. Все они были самолетного типа, сообщил губернатор, его слова цитирует «360».

Богомаз уточнил, что четыре летательных объекта - над Севским районом и по одному над территориями Погарского и Брасовского районов. Он поблагодарил подразделения ПВО за проделанную работу.

От атак ВСУ, продолжил глава Брянской области, никто и ничто не пострадало, на месте работают оперативные и экстренные службы.

#в стране и мире #Брянская область #ВСУ #силы пво #Александр Богомаз #сбили БПЛА
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 