Российские Вооруженные силы не позволили украинским националистам совершить террористические атаки на Брянскую область при помощи беспилотных летательных объектов.

По информации главы региона Александра Богомаза, шесть БПЛА противника удалось уничтожить благодаря системам ПВО. Все они были самолетного типа, сообщил губернатор, его слова цитирует «360».

Богомаз уточнил, что четыре летательных объекта - над Севским районом и по одному над территориями Погарского и Брасовского районов. Он поблагодарил подразделения ПВО за проделанную работу.

От атак ВСУ, продолжил глава Брянской области, никто и ничто не пострадало, на месте работают оперативные и экстренные службы.