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Минометчики группировки «Север» разгромили взводный опорный пункт ВСУ

Главная задача артиллеристов - лишить боевиков возможности наносить удары по городам и поселкам Белгородской области.
2024-07-13 07:07:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 120-миллиметровых минометов группировки войск «Север» уничтожили взводный опорный пункт украинских боевиков в районе российской госграницы. Об этом сообщило Минобороны России.

Разведка выявила наращивание сил ВСУ на одном из участков. Расчеты минометов 2Б11 из состава мотострелкового подразделения отправились на огневой рубеж и уничтожили взводный опорный пункт украинских боевиков в районе границы.

Объективный контроль с разведывательного беспилотника подтвердили уничтожение целей.

Наши военнослужащие на этом участке постоянно выявляют и поражают мелкие цели: бронированные пикапы, автомобили, расчеты БПЛА. Их задача - держать противника в постоянном напряжении.

«Подразделения выполняют задачу по недопущению прорыва противника на территорию РФ. Это боевые посты, на которых военнослужащие несут боевую службу, наблюдательные посты, посты воздушного наблюдения по недопущению проникновения воздушных целей», - рассказал командир роты с позывным «Зима».

Основная цель артиллеристов - лишить боевиков возможности организовать новые огневые точки для нанесения ударов по городам и поселкам Белгородской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #белгородская область #ВСУ #Минометы #граница РФ #2Б11
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